Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi

Ünlü şarkıcı Gül Tut'un ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kızı ve iki kişi Yalova'da gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları iddia ediliyor.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verilmiş, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda Gülter, Ulu ve 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
