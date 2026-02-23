Haberler

Güdül Kaymakamı Akar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Güdül Kaymakamı Akar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Güdül Kaymakamı Naim Akar, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi ve ramazan ayını kutladı.

Güdül Kaymakamı Naim Akar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Akar, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Akçakese, Güzel, Meyvebükü ve Özçaltı mahallelerine giden Akar, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Akar, mahallelerin durumu ve ihtiyaçlarına ilişkin muhtarlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak





