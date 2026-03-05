Güdül Kaymakamı Akar ziyaretlerde bulundu

Güdül Kaymakamı Naim Akar, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akar, ziyaretler kapsamında, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akar, talep ve istekleri dinledi.

Akar, Kaymakamlığın ve resmi kurumların kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu, rahatlıkla gelerek sıkıntılarını anlatabileceklerini kaydetti.

Vatandaşlar, ziyaretten memnun olduklarını belirtti.