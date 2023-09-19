Güdül ilçesinde parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor
Güdül ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılmaktadır. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin tüm mahallelerine hizmet verdiklerini ve mahallelinin isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Güdül ilçesinde parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, çok sayıda mahalleye hizmet verdiklerini söyledi.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmasında bulunduğunu belirten Yalçın, "İlçemizin tüm mahallelerine önem veriyoruz. Mahallelinin, istek ve taleplerini kısa süre içinde yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Güncel