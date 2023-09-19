Güdül ilçesinde parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor

Güdül ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sorkun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılmaktadır. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin tüm mahallelerine hizmet verdiklerini ve mahallelinin isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.