Güdül'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Güdül ilçesinde Garipçe Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın Güdül ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen yangın söndürüldü.
Garipçe Mahallesi'nin Harmanyeri mevkisinde otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tarım arazisine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir dönüklük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel