Güdül'de Su Dağıtım Hattındaki Arıza İçin Çalışmalar Başladı

Güdül'de Su Dağıtım Hattındaki Arıza İçin Çalışmalar Başladı
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Ankara'nın Güdül ilçesinde köprübaşı sulama tesisinin su dağıtım hattında meydana gelen arıza için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi adına ekiplerin arızayı giderme çalışmalarına başladığını açıkladı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde su dağıtım hattında oluşan arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Köprübaşı Sulama Tesisinin su dağıtım hattında arıza meydana geldi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, arızayı gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi

Her zaman üretenin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Doğanay, "Üreticinin mağduriyetinin giderilmesi adına ekiplerimiz arızaya müdahale ediyor. Arızanın giderilmesi sonrasında su yeniden verilecek." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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