Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güdül Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde "Kentsel Koruma Odaklı Planlama Deneyimi" toplantısı düzenlendi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğan, ilçenin tarihi, kültürel ve mimari dokusuna yönelik hazırlanan sunumların toplantıda dinlendiğini belirtti.

Doğan, ilçenin yetiştirdiği değerlerden, KTÜ'nün önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. İbrahim Özen'i ve kızı Doç. Dr. Sanem Özen Turan'ı, Belediye Meclis Üyesi Emin Can Ertem ile ziyaret ettiklerini ifade etti.

Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güdül'ümüzün tarihi, kültürel ve mimari dokusuna yönelik hazırladıkları sunumları dinledik. İlçemize gösterdikleri yakın ilgi, destek ve kıymetli katkılarından dolayı başta değerli büyüğümüz Prof. Dr. İbrahim Özen olmak üzere, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap Sancar'a, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Türk'e ve hemşehrimiz Doç. Dr. Sanem Özen Turan'a yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA