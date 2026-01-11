Güdül'de kar yağışı dolaysıyla vatandaşlara uyarı yapıldı

Güdül Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, ilçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, sürücüler ile vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkanların ise zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkmamaları istendi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğunu söyledi.

Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almalarını isteyen Doğanay, "Kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor. Sürücülerimizin mutlaka zincir ve kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını istiyoruz." dedi.