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Ankara'nın Güdül ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında seminer düzenlendi.

Kaymakamlık salonundaki etkinlik, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Seminerde, kadınların şiddete maruz kalmaları halinde başvurabilecekleri birimler ve arayabilecekleri telefon numaraları hakkında bilgi verildi. Bu tür olaylarda zaman kaybetmeden ilgili birimlere haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, çarşı meydanında açtıkları stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA