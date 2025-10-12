Haberler

Güdül'de Hobi Bahçesi Yangını: Evin Tamamen Yandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde Mehmet Kıy'a ait hobi bahçesindeki ev yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde çıkan yangında, Mehmet Kıy adlı vatandaşa ait hobi bahçesindeki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Güdül İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yangında zarar gören vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
