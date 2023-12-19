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Güdül Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı

19 Aralık 2023 14:06 Güncelleme: 14:08 Abone Ol

Güdül Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere yeni araçları hizmete aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, araçların hayırlı olmasını diledi ve yeni araçlar sayesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunacaklarını belirtti.