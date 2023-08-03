Güdül Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Güdül Belediyesi, ilçenin daha temiz bir görünüme kavuşması amacıyla temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin her köşesini kapsayan temizlik çalışmasının ilçeye temiz bir ortam sunmayı hedeflediğini belirtti.

Güdül Belediyesince ilçede temizlik seferberliği başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin daha temiz bir görünüme kavuşması amacıyla temizlik seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, temizlik çalışmasının ilçenin her köşesini kapsadığını belirtti.

"Sessiz ve sakin ilçemizin aynı zamanda temiz olması gerekir. Temizlik personelimizin bu anlamda daha duyarlı olmasını istedik." diyen Yalçın, ilçeyi ziyaret edenlere temiz bir ortam sunmak istediklerini ifade etti.