Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iftar programına katıldı

Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, iftar programına katıldı.

İlçenin Sapanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın, seçimde destek istedi.

Yalçın, "Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Cumhur ittifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ilçe başkanlarına, eski başkanlara çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Her mahalleye ulaşmaya çalışıyoruz. Cumhur ittifakı olarak her yerde ve vatandaşın yanındayız." dedi.