Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmaları denetledi

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçeyi her yönüyle güzelleştirmenin gayretinde olduklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Doğanay, Güdül'ün her köşesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

19 Mayıs Caddesi'nde parke taşı döşenmesine devam edildiğine işaret eden Doğanay, ilçeden geçen derenin temizlendiğini, haşereyle mücadelenin de sürdüğünü aktardı.

???????Doğanay, Sorkun Yaylası mesire alanı düzenlemesi ve Yeşilöz Mahallesi'ndeki mağaralara ulaşım yollarının yenilenmesi gibi çalışmaları da tamamladıklarını kaydetti.