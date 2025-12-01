Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Esnafı Ziyaret Etti

Ankara'nın Güdül İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, pazarcıları ve esnafı ziyaret etti.

Doğanay, ilçedeki vatandaşlara hizmet veren pazar yerinde incelemelerde bulundu, pazarcılar ve esnafla sohbet etti.

Güne ilçede esnaf ve pazarcılara ziyaretle başladıklarını belirten Doğanay, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, halk ve esnafla iç içe, omuz omuza olmaya devam edeceklerini anlattı.

Doğanay, pazartesi günleri vatandaşları kabul edip dertlerini dinlediklerini ve çözüm aradıklarını aktararak, kış günlerinde pazarda vatandaşa sıcak sıcak çorba ikramlarının başladığını kaydetti.

???????- D-140 kara yolundaki çalışma tamamlandı

Beypazarı 43. Karayolları Şube Şefliği, ilçeden geçen D-140 kontra kesim nolu kara yolunda asfaltlanan kesim ulaşıma açıldı.

Beypazarı ile Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun 64. ve 67. kilometreleri (Hamzalar Kavşağı ile Başağaç Mahallesi Kavşağı) arasındaki yol asfalt ve inşaat çalışmalarının tamamlanması üzerine trafik akışı yeniden sağlanmaya başlandı.

Karayolları yetkilileri, ulaşıma açılan yolu kullanan sürücülerden trafik işaret ve işaretçilere uymaları istedi, trafiğe kapanan bazı kavşaklardan yeni düzenlemeyle ana yola bağlantıların açıldığını bildirdi.