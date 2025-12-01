Haberler

Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Esnafı Ziyaret Etti

Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Esnafı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güdül İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, pazar yerinde esnaf ve pazarcıları ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti. Ayrıca, kış günlerinde pazarda sıcak çorba ikramlarına başlandığını duyurdu.

Ankara'nın Güdül İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, pazarcıları ve esnafı ziyaret etti.

Doğanay, ilçedeki vatandaşlara hizmet veren pazar yerinde incelemelerde bulundu, pazarcılar ve esnafla sohbet etti.

Güne ilçede esnaf ve pazarcılara ziyaretle başladıklarını belirten Doğanay, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, halk ve esnafla iç içe, omuz omuza olmaya devam edeceklerini anlattı.

Doğanay, pazartesi günleri vatandaşları kabul edip dertlerini dinlediklerini ve çözüm aradıklarını aktararak, kış günlerinde pazarda vatandaşa sıcak sıcak çorba ikramlarının başladığını kaydetti.

???????- D-140 kara yolundaki çalışma tamamlandı

Beypazarı 43. Karayolları Şube Şefliği, ilçeden geçen D-140 kontra kesim nolu kara yolunda asfaltlanan kesim ulaşıma açıldı.

Beypazarı ile Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun 64. ve 67. kilometreleri (Hamzalar Kavşağı ile Başağaç Mahallesi Kavşağı) arasındaki yol asfalt ve inşaat çalışmalarının tamamlanması üzerine trafik akışı yeniden sağlanmaya başlandı.

Karayolları yetkilileri, ulaşıma açılan yolu kullanan sürücülerden trafik işaret ve işaretçilere uymaları istedi, trafiğe kapanan bazı kavşaklardan yeni düzenlemeyle ana yola bağlantıların açıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.