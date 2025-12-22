Haberler

Güce'de şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü yapıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü yapıldı.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda Harşit savunmasının yapıldığı alanlardan Şaban Kalesi'nde şehit düşen askerleri anmak için Giresun Doğa Sporları Spor Kulübünce (GİDOSK) düzenlenen yürüyüş Henküllü Tepesi'nden başladı.

Katılımcılar Soğukpınar Mahallesi, Boz mevkisi ve eski göç yolundan Şaban Kalesi'ne ulaştı. Burada dualar edilerek gönderdeki bayrak değiştirildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ali Can Uludağ, yaptığı konuşmada, vatanın her köşesinde ataların fedakarlıklarının bulunduğunu vurguladı.

Harşit savunması sırasında Şaban Kale'sinin kilit rolüne işaret eden Uludağ, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını barındıran siperler ve şehit mezarları arasında attığımız her adım, bizlere vatanımızın nasıl bir fedakarlıkla korunduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise şehitlerin anısı için gerçekleştirdikleri etkinliği gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title