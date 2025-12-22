Güce'de şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi

Giresun'un Güce ilçesinde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü yapıldı.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda Harşit savunmasının yapıldığı alanlardan Şaban Kalesi'nde şehit düşen askerleri anmak için Giresun Doğa Sporları Spor Kulübünce (GİDOSK) düzenlenen yürüyüş Henküllü Tepesi'nden başladı.

Katılımcılar Soğukpınar Mahallesi, Boz mevkisi ve eski göç yolundan Şaban Kalesi'ne ulaştı. Burada dualar edilerek gönderdeki bayrak değiştirildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ali Can Uludağ, yaptığı konuşmada, vatanın her köşesinde ataların fedakarlıklarının bulunduğunu vurguladı.

Harşit savunması sırasında Şaban Kale'sinin kilit rolüne işaret eden Uludağ, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını barındıran siperler ve şehit mezarları arasında attığımız her adım, bizlere vatanımızın nasıl bir fedakarlıkla korunduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise şehitlerin anısı için gerçekleştirdikleri etkinliği gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini belirtti.