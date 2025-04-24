Guatemala Devlet Başkanı Arevalo'dan Gözaltılara Tepki

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Luis Pacheco'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Başkent Guatemala kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Arevalo, Pacheco'yu gözaltına alan Cumhuriyet Savcılığı'nı eleştirerek, bunun Guatemala halkının iradesine karşı bir saldırı olduğunu savundu.

Arevalo, "Hükümet olarak öfkeliyiz, vatandaşlar olarak öfkeliyiz. Çünkü yaşananlar sadece bir kişiye yönelik değil, 2023'te halkın seçimleri çalma girişimlerine karşı verdiği demokratik direnişe yapılmış bir saldırıdır. Bu karar, demokrasiyi kurtarma çabalarına öncülük eden yerli halkların cezalandırılması anlamına geliyor." dedi.

Halkı birlik olmaya çağıran Arevalo, Pacheco ve yerli hareket "48 Cantones"in dört üyesine yönelik gözaltı kararlarını, barışçıl demokratik direnişin kriminalize edilmesi olarak nitelendirdi.

Savcılığın, geçmiş hükümetler döneminde yaşanan büyük yolsuzluk vakalarını görmezden geldiğini savunan Arevalo, "Savcılıkta çöreklenmiş bu suçluların, ülkedeki karanlık ve baskıcı döngüye son vermesi için artık harekete geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı, Pacheco'yu yasa dışı örgüt kurmak, suç işlemeye tahrik, adaleti engelleme, isyan ve terörizm suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Yerel basında yer alan habere göre, adını açıklamayan bir yargı kaynağı, Pacheco'nun Ekim 2023'te ülkeyi felç eden gösterilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtmişti.