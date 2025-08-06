Guangzhou'da Yağmur Sebebiyle Heyelan: 7 Kayıp

Guangzhou'da Yağmur Sebebiyle Heyelan: 7 Kayıp
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Çin'in Guangdong eyaletinde, Guangzhou'da meydana gelen heyelanda 14 kişi enkaz altında mahsur kaldı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, 7 kişi kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.

GUANGZHOU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yağmurların tetiklediği heyelanda 7 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kentin Baiyun Bölgesi'ndeki Dayuan köyünde çarşamba günü saat 08.30 sularında meydana gelen heyelanda toplam 14 kişi enkaz altında mahsur kaldı ve birçok ev hasar gördü.

Öğle saatleri itibarıyla enkazdan çıkarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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