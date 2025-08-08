Guangzhou'da Heyelan: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çarşamba sabahı yağmurun neden olduğu heyelan sonucu 7 kişi hayatını kaybettiği doğrulandı.

Guangzhou'nun Baiyun bölgesi acil durum yönetim bürosu tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre bölgedeki Dayuan köyünde saat 08.30 civarında meydana gelen heyelanda 14 kişi toprak altında kalırken çok sayıda evin hasar gördü.

Açıklamada kurtarma operasyonlarının sona erdiği, 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmayan 3 kişinin de taburcu edildiği belirtildi.

Etkilenen ve çevre bölgelerde jeolojik tehlike risk değerlendirmeleri ile birlikte temizlik çalışmaları devam ediyor. Takip çalışmalarını desteklemek için konut binalarının güvenlik denetimleri ve değerlendirmeleri de yürütülecek.