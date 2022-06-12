Guangzhou'da günlük yaşam - Haberler

Guangzhou'da günlük yaşam
AA - Güncel
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Guangzhou şehri Alışveriş merkezindeki insanlar Oyuncaklar Yemek yiyen insanlar PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.
Guangzhou şehri
Alışveriş merkezindeki insanlar
Oyuncaklar
Yemek yiyen insanlar
PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.
AA / Güncel