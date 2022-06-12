Guangzhou'da günlük yaşam - Haberler

Guangzhou'da günlük yaşam Guangzhou şehri Alışveriş merkezindeki insanlar Oyuncaklar Yemek yiyen insanlar PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı. Guangzhou şehri Alışveriş merkezindeki insanlar Oyuncaklar Yemek yiyen insanlar PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı. AA / Güncel PCR Testi alışveriş Guangzhou Güncel Haberler

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