Guangzhou'da günlük yaşam - Haberler

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Guangzhou'da günlük yaşam

AA - Güncel
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Guangzhou şehri Alışveriş merkezindeki insanlar Oyuncaklar Yemek yiyen insanlar PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

Guangzhou şehri

Alışveriş merkezindeki insanlar

Oyuncaklar

Yemek yiyen insanlar

PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

AA / Güncel

PCR Testi alışveriş Guangzhou Güncel Haberler

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