GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

Çin'in Guangzhou kentinde inşası devam eden Guangzhou Evergrande'nin dünyanın en büyük stadyumu olması planlanıyor. Guangzhou Evergrande Stadyumu, İspanya'nın Barselona kentindeki 98,000 seyirci kapasiteli Camp Nou stadyumunu geçerek 100.000 seyirciyi ağırlayacak şekilde tasarlanıyor. Stadyumun inşasının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.