GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Çin'in Guangzhou kentinde inşası devam eden Guangzhou Evergrande'nin dünyanın en büyük stadyumu olması planlanıyor.

Çin'in Guangzhou kentinde inşası devam eden Guangzhou Evergrande'nin dünyanın en büyük stadyumu olması planlanıyor. Guangzhou Evergrande Stadyumu, İspanya'nın Barselona kentindeki 98,000 seyirci kapasiteli Camp Nou stadyumunu geçerek 100.000 seyirciyi ağırlayacak şekilde tasarlanıyor. Stadyumun inşasının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

GUANGZHOU - Çin'de inşası devam eden 100.000 kişilik stadyum

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Evergrande, Guangzhou, İspanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title