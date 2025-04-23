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GTÜ Depremler Nedeniyle Sınav ve Ödevleri Erteldi

GTÜ Depremler Nedeniyle Sınav ve Ödevleri Erteldi
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Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul'daki depremler nedeniyle 24-25 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ara sınav ve ödev teslimlerini erteledi. Üniversiteden yapılan açıklamada, sağlık ve güvenliğin öncelik olduğu vurgulandı.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) 24-25 Nisan'da yapılması planlanan ara sınav ve ödev teslimlerinin İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, depremler dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, üniversite binalarında yapılan kontrollerde ilk bulgulara göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği, detaylı incelemelerin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Depremlerin toplumda oluşturduğu endişe ve stresin göz önünde bulundurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24-25 Nisan'da yapılması planlanan ara sınavlar ve ödev teslimleri ertelenmiştir. GTÜ olarak her koşulda önceliğimizin sağlık ve güvenlik olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu süreci dayanışma ve anlayışla geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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