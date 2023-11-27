GTÜ'den iki öğretim üyesine "TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı" ödülü

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu, "TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ve TÜBA-TESEP Bilimsel Telif Eser ödüllerini bu yıl alacak isimlerin belli olduğu belirtildi.

Ödüllerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ve geleneksel hale gelen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edileceği aktarılan açıklamada, "Anorganik Kimya alanında GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ve Nanoteknoloji alanında GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu'nun da TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldular." bilgisine yer verildi.

TÜBA-GEBİP ödülünün, Türkiye'nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ile çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri bakımından özel öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, ödülü kazanan bilim insanı sayısının 644'e yükseldiği bildirildi.