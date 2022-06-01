Toplantıya damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini alkışlayan partililere sitem: Bu ağlanacak bir durum - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN DERDİ AĞAÇ DEĞİL, YEŞİL DEĞİL"

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde ilk fidanının dikildiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında konuşan Erdoğan, "Zulüm 1453'te başladı dediniz. Millet Bahçesi üzerinden yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir projeye karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde birileri böyle bir hizmeti ile siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var. Bunların derdi ağaç değil, yeşil değil. Bu işi biz yaparız. İnşallah fethin 570. yıldönümünü Atatürk Millet Bahçesi'nin tamamlanan kısımlarında yaparak bu kifayetsizlere gereken cevabı vereceğiz." dedi.

"ALKIŞLANACAK BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz senin avanen İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlarına bunları yazdı." sözlerinin ise salondakiler tarafından alkışlanmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Arkadaşlar, alkışlanacak bir durum yok. Ağlanacak bir durum var" ifadelerini kullandı.