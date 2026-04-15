Haberler

Grönland'da, Trump'ın söylemlerine karşı çıkan eski Başbakan Egede yeni Dışişleri Bakanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma sözüne sert bir dille karşı çıkan eski Başbakan Mute Bourup Egede, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, bu atamanın ardından Egede'nin tecrübesine vurgu yaptı.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta basına yaptığı açıklamada, kabinede küçük bir değişiklik olduğunu belirtti.

Nielsen, Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'in yerine, eski Başbakan Egede'nin getirildiğini açıkladı.

Egede'nin siyasette son derece tecrübeli olduğunu ifade eden Nielsen, "Egede, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Başbakan olarak görev yapan isimdi. O dönem gösterdiği tutumla yeni görevi üstlenme hususunda muazzam biri olacağı kanaatindeyim." dedi.

Nielsen, Grönland hükümetinin sadece kendi nüfusu için dünya genelinde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te ulusal güvenlikleri için Grönland'ın "kontrolünü ele almak" istediklerine dair söylemlerini sıklaştırdığı dönemde Grönland Başbakanı olarak görev yapmış ve Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

