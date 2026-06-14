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Giresun'da serçenin yuva yaptığı iş makinesi geçici olarak hizmet dışı bırakıldı

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Giresun Dereli'de belediye greyderinde yuva yapan serçeyi rahatsız etmemek için iş makinesi, yavrular uçana kadar hizmet dışı bırakıldı.

Giresun'da, Dereli Belediyesince, serçenin yuva yaptığı iş makinesi, kuşu rahatsız etmemek için bir süre hizmet dışı bırakıldı.

Dereli Belediyesinde görevli operatör Tarık Talıç, kullandığı greyderin motor kısmında kuş yuvası olduğunu fark etti.

Yuvadaki yumurtaların zarar görmemesi için iş makinesini durduran Talıç, durumu çalıştığı birim yetkililerine bildirdi.

İş makinesinin, yavrular yumurtadan çıkıp uçmayı öğrenene kadar hizmet dışı bırakılmasına karar verildi.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait greyderi çalıştıran operatörümüz Tarık Talıç, bir kuşun telaşla makineye doğru geldiğini fark edince motoru durdurarak durumu hemen kontrol etti. Yaptığı incelemede, greyderin ön kısmına özenle kurulmuş bir kuş yuvası ve içinde yumurtalar olduğunu gördü. Bizler her canlıya saygı duyan, doğayı emanet bilen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu sebeple, minik yavrularımız yumurtadan çıkıp gökyüzüne güvenle kanatlanana kadar iş makinemizi olduğu yerde dinlenmeye aldık."

Şenlikoğlu, gösterdiği hassasiyet ve dikkat dolayısıyla Talıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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