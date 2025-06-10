Greta Thunberg, İsrail'den Sınır Dışı Edildi

(ANKARA) - İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail donanmasının Gazze'ye yardım taşıyan Madleen yelkenlisini durdurmasının ardından sınır dışı edildi. Thunberg, kendisi ve diğer aktivistlerin "yasa dışı şekilde kaçırıldığını" iddia ederek, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

22 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail'den sınır dışı edildikten sonra gittiği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda açıklama yaptı. Thunberg, İsrail'i uluslararası sularda Madleen yelkenlisinde kendisi ve beraberindeki Filistin destekçisi 12 aktivist arkadaşını "kaçırmakla" suçladı. Thunberg, sınır dışı edilmeden önce ülkeye yasa dışı girdiğini belirten bir belgeyi imzalamayı reddettiğini söyledi.

Thunberg, "kendisinin ve diğer arkadaşlarının, hiçbir yasayı çiğnemediğini" belirterek, "hala İsrail'de tutulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu. Thunberg, "İfademde, uluslararası sularda kaçırıldığımızı ve kendi irademiz dışında İsrail'e getirildiğimizi açıkça belirttim" dedi.

Thunberg, Gazze'ye yardım götürme amacıyla yıllardır süren deniz ablukasını delme girişiminin bir "halkla ilişkiler gösterisi" olduğu iddialarını reddetti. Daha büyük bir gemi için daha önce yapılan benzer bir girişimin, geminin bombalanmasıyla sona erdiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "öfkeli biri" olarak tanımlayan eleştirilerini gülerek karşılayan Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse, dünyanın şu an olup bitenler karşısında çok daha fazla öfkeli genç kadına ihtiyacı var" yanıtını verdi.

İsrail güçleri, dün sabah Gazze'ye yaklaşan Madleen yardım gemisine baskın düzenleyerek yıllardır süren deniz ablukasını delmeye çalışan Thunberg'ın da içinde bulunduğı 12 kişilik aktivist grubu gözaltına almıştı.