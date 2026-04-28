Greenpeace Türkiye, "Küresel Sumud Filosu"Na Katıldı

(ANKARA) - Greenpeace Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı insani yardım ablukasına karşı kurulan "Küresel Sumud Filosu"na teknik ve operasyonel destek vermek amacıyla Arctic Sunrise gemisiyle "2026 Bahar Misyonu"na katıldığını duyurdu. Greenpeace Türkiye'den filoya katılan Barış Eceçelik, "Gemilerimiz onlarca yıldır dünyanın her yerinde adalet için mücadele etti. Bugün de bu konudaki deneyimimizi Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Akdeniz'i güvenli bir şekilde geçebilmeleri için paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Greenpeace, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gemilerin Gazze kıyılarına kalan son 200 deniz milini tamamlamadan önce Akdeniz'i güvenli bir şekilde geçebilmeleri için teknik ve operasyonel denizcilik desteği sağlamakla görevlendirildi. 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan filo 50'den fazla gemi ve binden fazla katılımcıdan oluşuyor.

"Yasadışı ablukayı kırmayı amaçlıyoruz"

Greenpeace Türkiye Temsilcisi Barış Eceçelik, 26 Nisan'da İtalya'da Arctic Sunrise ekibine dahil oldu. Küresel Sumud Filosu'nun misyonu ve Greenpeace'in bu süreçteki rolü hakkında açıklamalarda bulunan Eceçelik, şöyle konuştu:

"Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukayı kırmak ve insani yardım malzemeleri ile ekipleri ulaştırarak Filistin halkıyla birlikte sağlık sistemlerini ve temel altyapıyı yeniden inşa etmeyi amaçlıyor. Biz de Greenpeace olarak operasyonel ve teknik denizcilik desteği sağlamak üzere Küresel Sumud Filosu'ndayız. Gemilerimiz onlarca yıldır dünyanın her yerinde adalet için mücadele etti. Bugün de bu konudaki deneyimimizi Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Akdeniz'i güvenli bir şekilde geçebilmeleri için paylaşmayı amaçlıyoruz. Greenpeace'in diğer ofisleriyle birlikte Arctic Sunrise'da yer almamızın dünyanın ve sivil toplumun dikkatini Filistin'e yöneltmesinde etkili olmasını umuyoruz."

Kaynak: ANKA