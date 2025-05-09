Greenpeace, Madrid'de İsrail'e Silah Satışını Protesto Etti

Çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, İsrail'e silah satışını protesto etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya attı.

Madrid'de sabah saatlerinde yapılan eylemde Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya atan Greenpeace, "Neptün Çeşmesi'ni kanla kırmızıya boyadık: Filistin halkının soykırımına son verin" yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Greenpeace'ten yapılan yazılı açıklamada da "Mesajımız çok açık; İsrail'e derhal silah ambargosu. Filistin halkına karşı savaş suçuna destek veren her türlü aktivite yasaklanmalı. İsrail ile silah ticareti sona ermeli." ifadesi kullanıldı.

Çevre örgütü, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 60 bini aşkın insan öldürüldü. Bu arada İspanya, İsrail askeri sanayisine değeri 1,044 milyar avroyu aşan en az 46 sözleşme yaptı." bilgisini verdi.

"İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı olarak ihlal etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve Avrupa Birliği'nin de işbirliğiyle askeri saldırılarını yoğunlaştırdığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O tarihten beri İsrail, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine yeni bir yasa dışı abluka uyguluyor. Bu, açlığa, yetersiz beslenmeye, hastalığa ve ölüme neden olan bir savaş suçudur. İspanya da dahil olmak üzere bazı Avrupa hükümetleri, silah alım satımı da dahil olmak üzere İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürüyor, hatta İspanya ile İsrail arasındaki askeri ticarette bir yoğunlaşma var."

Greenpeace, Madrid'de 10 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanından katılımla düzenlenecek, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve İsrail'e silah satışının protesto edileceği gösteriye herkesin katılması çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hafta içinde Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'nın bu ülkeyle silah alışverişini durdurduğunu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Jandarma tarafından İsrailli bir firmayla yapılan ancak daha sonra iptal edilen mermi alımı dışındaki tüm haber ve belgelerin "yanlış" olduğunu iddia eden Sanchez, diğer satın almaları kaska takılan aydınlatma cihazı, çelik yelek, patlayıcı tarayıcıları gibi malzemelerin oluşturduğunu, bunların barışı koruma misyonlarında görev alan İspanyol Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını ve İsrail'de üretilen malzemeler olmadığını söylemişti.