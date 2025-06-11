Graz'daki Okul Saldırısında 11 Ölü, Failin Evinde Patlayıcı ve İntihar Mektubu Bulundu
Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 21 yaşındaki bir fail, eski bir öğrenci olarak okula saldırı düzenleyerek kendisi dahil 11 kişinin ölümüne neden oldu. Failin evinde yapılan aramada, intihar mektubu ve çalışmayan bir bomba bulundu. Yetkililer, saldırının motivasyonunu henüz açıklamadı.
Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula saldırı düzenleyen ve kendisi dahil 11 kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin evindeki aramada, intihar mektubu ve patlayıcı bulunduğu bildirildi.
Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital intihar mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu belirtildi.
Saldırganın motivasyonuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Graz'daki okul saldırısı
Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, saldırıda 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.
Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini belirten yetkililer, failin eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.