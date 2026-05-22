Kartalkaya'daki yangınında ölen kızının mezuniyet belgesini alan baba gözyaşlarına boğuldu

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan'a (16) verilen mezuniyet belgesini alan babası Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu.

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan (45) yaşamını yitirdi. Fen Lisesi'nin mezuniyet töreninde yangında hayatını kaybeden Lalin Doğan'a mezuniyet belgesi verildi. Kızının belgesini alan Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan Lalin Doğan'ın sınıf arkadaşları da duygusal anlar yaşadı.

Bolu Fen Lisesi Müdürü Yücel Yüksel, buruk bir mezuniyet töreni yaşadıklarını belirterek, "Lalin Doğan hem akademik başarısıyla hem de davranışlarıyla örnek bir öğrenciydi. Lalin'in sahip olduğu insani değerler tüm öğrencilere örnek olmalı. Bugün bizleri gördüğünden eminiz" dedi.

