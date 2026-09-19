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Grammy ödüllü Gipsy Kings, Harbiye'de Historia 2026 Tour kapsamında konser verdi

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Grammy ödüllü Latin müzik grubu Gipsy Kings, "Historia 2026 Tour" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Tonino Baliardo'nun öncülüğündeki grup, "Bamboleo" ve "Volare" gibi sevilen eserlerini seslendirdi; izleyiciler danslarıyla eşlik etti.

Latin müziğinin Grammy ödüllü grubu Gipsy Kings, "Historia 2026 Tour" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grubun "El Maestro" lakaplı kurucu üyelerinden Tonino Baliardo'nun öncülüğündeki topluluk, konserde "Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba", "Un Amor", "No Volvere" ve "Escucha Me" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, flamenko ezgileri ve hareketli ritimleriyle sahne alan topluluğa dinleyiciler danslarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA
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