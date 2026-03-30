Haberler

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Gazzeli kadın, engeline rağmen resim yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde bir saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden 26 yaşındaki Eric es-Seafin, resim yapmaya devam ediyor. Yaşadığı travma ve kayıplara rağmen sanatıyla hayata tutunma çabalarını anlatıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda 2024'te uğradığı saldırı sonucu gözünü kaybeden Eric es-Seafin (26), zor olsa da en büyük tutkusu olan resim yapmaya devam ediyor.

Seafin'in hayatı, Ekim 2024'te El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan göç etmeye çalışırken isabet eden bir topçu mermisiyle kabusa döndü.

Küçük yaştan itibaren resme ilgi duyan Seafin'in renklerle olan bağı, uğradığı saldırıda sağ gözünü kaybetmesiyle kesildi. Aldığı fiziksel yaranın yanı sıra, genç yaşta hayatını ve hayallerini karartan derin psikolojik bir bunalıma girdi.

Seafin, yaşadığı travma henüz çok taze olduğu için hayatının bir parçası olarak gördüğü resme eskisi gibi tutkuyla bağlanamaz oldu ama yine de devam etti.

Saldırıda gözünü ve kardeşini kaybetti

Seafin, evlerinin yakınına düzenlenen saldırı sonrasında yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri ve acıları AA muhabirine anlattı.

Söz konusu saldırıda annesiyle birlikte yaralandığını, kardeşinin ise hayatını kaybettiğini aktaran Seafin, ağır yaralı olduğu için kardeşini son yolculuğuna dahi uğurlayamadığını dile getirdi. Kardeşinin adını andığında hala boğazı düğümlenen Seafin, ona veda edememenin içinde uhde kaldığını ifade etti.

Saldırıdan sonraki 4 gün kendinde olmadığını kaydeden Seafi, "Gözümden aldığım yaranın farkında değildim. Kardeşimin eşi yanımdaydı, o bana 'ince bağırsaklarımda, beynimde ve gözümde kanama olduğunu söyledi. Kanamayı durdurmak için bağırsaklarımın bir bölümünü aldıklarını, şarapnel parçasının sebep olduğu kanamayı durdurmak için gözümün alındığını (enükleasyon) söyledi." dedi.

Gördüğü rüya gerçek bir kabusa dönüştü

Büyük bir travma ve hayal kırıklığı yaşayan Seafin, saldırılar devam ederken gördüğü bir rüyayı bilfiil yaşamaya başladığını şöyle anlattı:

"Bir rüya görmüştüm. Yerdeydim, gökyüzü simsiyahtı. Quadcopter (İsrail ordusuna ait dronlar) kurşun saçıyordu, dışarda yağmur yağıyordu. Gerçekten de bu rüyayı gerçek hayatta yaşıyorum. Bu rüyadan sonra hayatım karardı. Sağ gözümü kaybedince kendimden bir parçayı da kaybettim. Odaklanma sorunu yaşamaya ve eskisi gibi resim yapamamaya başladım."

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
