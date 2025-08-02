Gözünden Vurulan Temizlik Görevlisi Olay Anını Anlattı

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gözünden vurularak yaralanan belediye temizlik görevlisi Hidayet Zıpır, olay anını anlattı. Evli ve 1 çocuk babası olan Zıpır, "Biz, 'Park Bahçeler'de çalışıyoruz. Mola sırasında dinleniyorduk. Bekçilerle yan yanaydık. Karşı apartmandan ses geldi. Bekçiler olayın ne olduğunu anlamaya çalıştılar ve sonra balkondaki kişileri uyardılar. Birden karşı apartmandan bize doğru 1 el ateş edildi. Sonra vurulduğumu hissettim. Gözüme saçma geldi. Ne olduğunu bile anlamadım. Sonra ambulansla hastaneye kaldırıldım ve gözümden ameliyat oldum. Şu anda sağ gözüm görmüyor" dedi.

Haber-Kamera: Konya,