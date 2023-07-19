Göz göre göre beton mikserine böyle çarptı

MALATYA - Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Malatya'da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.