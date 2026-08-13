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Göynük'te otluk yangını ahşap eve sıçradı, söndürüldü

Göynük'te otluk yangını ahşap eve sıçradı, söndürüldü
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Bolu'nun Göynük ilçesi Karacalar Köyü'nde otluk alanda çıkan yangın, 2 katlı ahşap eve sıçradı. İtfaiye, arazöz ve jandarmanın müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, evde hasar oluştu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karacalar Köyü'nde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap evde hasara neden olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA
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