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Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Göynük'te 1500 fidan toprakla buluştu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 1500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Arıkçayırı köyünde fidan dikim töreni düzenlendi.

Yaklaşık 5 dönümlük alana işletme müdürü Yüksel Özcan, müdür yardımcısı Sercan Kızılel, bölge şefleri, muhafaza memurları ve köylüler tarafından 1500 sedir fidanı dikildi.

Özcan, fidanlığa, köy mezarlığında kabri bulunan şehit Erdal Ergin'in isminin verildiğini söyledi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Göynük, Bolu, Güncel, Haberler

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