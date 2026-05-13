Göynücek'te referans parsel ve ürün doğrulama çalışmaları tamamlandı
Göynücek'in Abacı Köyü'nde referans parsel tespiti ve ürün doğrulama çalışmaları gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü ile teknik personel, tarım arazilerinin durumunu yerinde değerlendirerek veri doğruluğunu artırmayı amaçladı.
Göynücek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıdvan Dikici ile teknik personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, referans parseller üzerinde incelemelerde bulunularak ürün doğrulama tespitleri tamamlandı.
Kontroller kapsamında tarım arazilerindeki mevcut durum yerinde değerlendirilirken, kayıtların doğruluğunun sağlanması ve üretim verilerinin güncellenmesine yönelik incelemeler yapıldı.
Yetkililer, çalışmaların tarımsal üretim planlamasına katkı sunmasının ve veri doğruluğunun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.