Göynücek'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Göynücek'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Türk Kızılay'ı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında gönüllü bağışçılar, ihtiyaç sahiplerine destek sağladı. Kaymakam Osman Demirgül, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçede belirli aralıklarla gerçekleştirilen kampanya kapsamında, gönüllü bağışçılar kan vererek ihtiyaç sahiplerine destek sağladı.

Kampanya alanını ziyaret eden Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay yetkilileri ise özellikle acil ve kronik hastalıklar başta olmak üzere kan ihtiyacının karşılanmasında gönüllü bağışçıların büyük rol oynadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
