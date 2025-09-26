Göynücek'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçede belirli aralıklarla gerçekleştirilen kampanya kapsamında, gönüllü bağışçılar kan vererek ihtiyaç sahiplerine destek sağladı.

Kampanya alanını ziyaret eden Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay yetkilileri ise özellikle acil ve kronik hastalıklar başta olmak üzere kan ihtiyacının karşılanmasında gönüllü bağışçıların büyük rol oynadığını belirtti.