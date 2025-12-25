Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

Göynücek'te, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla "Amasya Üniversitesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu Şeb-i Arus Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi" programı düzenlendi.

Programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlığa dair evrensel mesajları, Türk tasavvuf musikisi ve sema mukabelesi eşliğinde izleyicilerle buluştu.

Programa katılan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, böylesine anlamlı ve kültürel değeri yüksek bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mevlana'nın insanlığa ışık tutan düşüncelerinin ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.