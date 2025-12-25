Haberler

Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Hz. Mevlana'nın evrensel mesajları ve Türk tasavvuf musikisi ile sema mukabelesi izlendi. Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Mevlana'nın düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Göynücek'te, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla "Amasya Üniversitesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu Şeb-i Arus Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi" programı düzenlendi.

Programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlığa dair evrensel mesajları, Türk tasavvuf musikisi ve sema mukabelesi eşliğinde izleyicilerle buluştu.

Programa katılan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, böylesine anlamlı ve kültürel değeri yüksek bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mevlana'nın insanlığa ışık tutan düşüncelerinin ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti