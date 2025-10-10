Haberler

Göynücek'te Hayvancılık ve Süt Üretimi İşletmelerine Ziyaret

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hayvancılık ve süt üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek, sürdürülebilirlik ve verimlilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Terziköy, Harmancık, Merkez ve Abacı köylerinde hayvancılık ve süt üretimi yapan işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, işletmelerin kapasite ve durum analizleri yapılarak, üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Ekipler, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve verimliliğini yerinde değerlendirirken, işletmelere üretim koşullarının iyileştirilmesi ve hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler sundu.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
