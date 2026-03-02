Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi

Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel toplu iftar programında vatandaşlar ile protokol üyeleri aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan ile AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, " Göynücek'te aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek en büyük zenginliğimizdir. Bu birlik ve beraberlik ruhu ilçemizin en güçlü temelidir. Bizler sadece hizmet üretmiyor, gönüller inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İftar programına Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, kamu kurumlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.