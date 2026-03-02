Haberler

Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi

Göynücek'te geleneksel toplu iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göynücek Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftar programında, vatandaşlar ve protokol üyeleri aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel toplu iftar programında vatandaşlar ile protokol üyeleri aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan ile AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, " Göynücek'te aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'amin' demek en büyük zenginliğimizdir. Bu birlik ve beraberlik ruhu ilçemizin en güçlü temelidir. Bizler sadece hizmet üretmiyor, gönüller inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İftar programına Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, kamu kurumlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi