Göynücek'te Aşure Günü etkinliği düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ve Kaymakam Osman Demirgül, aşure dağıtımı yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşure Günü, farklılıklarımızla birlikte ortak değerlerde buluştuğumuz anlamlı bir gün. Halkımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, aşure ikramının ardından sona erdi.