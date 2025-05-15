Göynücek Kaymakamı Demirgül, Erasmus Projesi katılımcılarını kabul etti

Göynücek Kaymakamı Demirgül, Erasmus Projesi katılımcılarını kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Kuzey Makedonya'ya giderek projelerini başarıyla tamamlayan Şehit İsmail Kara İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Kuzey Makedonya'ya giderek projelerini başarıyla tamamlayan Şehit İsmail Kara İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenler, yurtdışında edindikleri deneyimleri Kaymakam Demirgül ile paylaştı.

Kaymakam Demirgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıları tebrik etti.

Erasmus Projesi'ne katılan öğrencilere ve öğretmenlere katılım sertifikaları takdim eden Demirgül, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.