Göynücek Belediyesi'nden sel felaketinin yaşandığı Havza'ya destek

Göynücek Belediyesi, Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından ekip ve araç sevk ederek destek sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, selin ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla belediyeye ait tertibatlı vidanjör aracı ile teknik personelin Havza'ya gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketinin üzüntüyle takip edildiği belirtilerek, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğu ifade edildi.

Destek çalışmalarının, hızlı şekilde organize edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapmak üzere bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
