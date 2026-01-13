Görme Engeliler CHP Grup Toplantısı'na Katıldı.

(ANKARA) - Görme engeliler, Beyaz Baston Haftası kapsamında CHP Grup Toplantısı'na katılıp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP Ankara Milletvekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, görme engelliler için yasa çıkarılması çağrısında bulunarak, "Tüm siyasi partileri bu sesi duymaya ve bu talebin yerine getirilmesi konusunda dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği ve Türkiye Körler Federasyonu temsilcileri, Beyaz Baston Haftası kapsamında TBMM'de CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görme engellilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, görüşmenin ardından dernek başkanları ile TBMM'de açıklama yaptı.

Görme engellilerinin yasa talebini dile getiren Nazlıaka, "Görme Engeller Haftası nedeniyle bugün hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Beyaz Bastonlu arkadaşlarımızın bir talebi var. Diyorlar ki bizim için bir yasa çıkarılmalı. Bugün hep birlikte grup toplantısına katıldık ve genel başkanımız da bu konuda onların taleplerini iletti. Tüm siyasi partileri bu sesi duymaya ve bu talebin yerine getirilmesi konusunda dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

"Türkiye'de engellilerin yaşadığı pek çok sorun var"

Açıklamada konuşan Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, "CHP'yle ve diğer gruplarla da görüşmeler yaparak bugünün farkındalığını, Beyaz Baston'un anlamını anlatmak için kendimizi buralarda tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar ise görme engellilerin çözülmeyen sorunları nedeniyle Beyaz Baston Haftası'nı kutlamadıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de engellilerin yaşadığı pek çok sorun var. Beyaz baston bizim bir çeşit gözümüzdür, bizim rehberimiz, yol arkadaşımızdır. Bu anlamda bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bunun tanıtılması, Türkiye'de erişilebilirlikle ilgili sorunların dile getirilmesi ve pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sayın Genel Başkan Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi bir beyaz baston yasasının mutlaka çıkarılması yönündeki taleplerimizi içeren dosyamızı ve engelli sorunlarını ifade eden 75 maddelik sorunlar ve çözüm önerilen içeren bildirgemizi kendilerine sunacağız. Bu hafta nedeniyle hem sokaklarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz hem de TBMM ya da bürokrasi içerisinde görüşmeler yaparak farkındalığı artırmaya çaba gösteriyoruz."