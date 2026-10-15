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Görme engelliler Çorum'da beyaz baston farkındalığı için Saat Kulesi'ne yürüdüler

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Görme engelliler Çorum'da beyaz baston farkındalığı için Saat Kulesi'ne yürüdüler
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Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü'nde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Kadeş Barış Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne beyaz bastonlarla yürüyen katılımcılara Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, esnaftan kılavuz çizgilerinin üzerine eşya koymamalarını istedi.

Çorum'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri ve katılımcılar, Kadeş Barış Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne kadar beyaz bastonlarıyla kılavuz çizgilerini takip ederek yürüdü.

Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, beyaz bastonun görme engellilerin güvenli ve bağımsız hareket etmelerini sağladığını belirterek, esnaftan kılavuz çizgilerinin üzerine eşya koymamalarını istedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da kentte erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu konuda vatandaşların duyarlılığının önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç, kurum müdürleri, dernek üyeleri ve engelli bireyler katıldı.

Kaynak: AA
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