Haberler

Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli bireylerin daha bağımsız ve aktif olmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görme engelli vatandaşların, hayatın her alanında daha bağımsız ve aktif rol alabilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Göktaş, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, engellerin sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla aşıldığı bir dünyanın mümkün olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, görme engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha bağımsız ve aktif rol alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle toplumsal farkındalığın ve empatinin artmasını temenni ediyorum. Biz, her zaman onlara ışık olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Trump'ın 'petrol' açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

Trump'ın müjde diye duyurduğu gelişme Çin'i küplere bindirdi