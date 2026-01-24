Haberler

Muğla'da görme engelli yolcuya yardım eden sürücü ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, görme engelli bir vatandaşın minibüse binip inmesine yardımcı olan şoför Salih Maden, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş tarafından ödüllendirildi. Başkan Durmuş, Maden'in duyarlı davranışının topluma örnek olmasını diledi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, görme engelli bir vatandaşın minibüse binip inmesinde yardımcı olan şoför ödüllendirildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, görme engelli vatandaşa yardımcı olarak herkesin takdirini toplayan Dalaman Minibüs Kooperatifi üyesi toplu taşıma aracı şoförü Salih Maden'i, ziyaret etti.

Maden'i tebrik eden Durmuş, çiçek ile 40 litre mazot hediye çeki verdi.

Başkan Durmuş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, Maden'in duyarlı bir davranış sergilediğini söyledi.

Bu davranışın örnek olmasını dileyen Durmuş, "Toplu taşımada görev yapan şoförlerimizin bu tür duyarlı davranışları toplumumuz için çok değerli. Minibüs Kooperatifi Başkanımız Sezgin Maden'e ve minibüs şoförümüz Salih Maden'e teşekkür ediyorum." dedi.

Maden de insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, kendisini ziyaret eden Başkan Durmuş'a da teşekkür etti.

Dalaman Minibüs Kooperatifi Başkanı Sezgin Maden de 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara her zaman hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?