Görme engelli öğretmen çift, öğrencilerin hayatına dokunuyor

İZMİR'de görev yapan görme engelli öğretmenler Emel (42) ile Selim Gölge (42) çifti, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Kentteki farklı okullarda çalışan görme engelli Selim Gölge (42) ile görme engelli eşi Emel Gölge (42), 15 yıldır öğretmenlik yapıyor. Şehit Egemen Öztürk Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışan Selim Gölge ile Cemil Meriç Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Emel Gölge, öğrencileriyle bire bir iletişim kurarak derslerini yürütüyor. 6 aylıkken geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybettiğini belirten Emel Gölge, "Eğitimin amacı sadece akademik bilgi değil, davranış kazandırmaktır. Verdiğimiz eğitim sayesinde çocuklarımız yaşamlarını farkındalığı yüksek bireyler olarak sürdürebilmeli. Eğitim, yaşam boyu gerçekleşen bir süreçtir. Teknolojik araçlara erişimin kolaylaştırılması, engelli öğretmenlerin çalışma yaşamını olumlu etkiler" dedi.

'İYİ VAKİT GEÇİRİYORUZ'

2 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirten Selim Gölge ise her gün otobüsle okula gidip geldiğini belirtip, "Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Çocuklara farklı bakış açıları kazandırmak için çabalıyoruz. Öğrencilerime okulun sadece derslerden ve kitaplardan ibaret olmadığını göstermek istiyorum. Onların hayatına dokunmayı hedefliyorum. Hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyorum. Dersimizin tek amacı kitabı bitirmek değil; gülüyor, eğleniyor, iyi vakit geçiriyoruz. Dijital uygulamaların yaygınlaşmasının hem kullanım kolaylığı sağlayacağını hem de ekonomik açıdan katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.